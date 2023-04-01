Под Сызранью вор потерял украденный видеорегистратор

98

В дежурную часть отделения полиции Шигонского района МУ МВД России «Сызранское» обратился за помощью местный житель 1968 года рождения. Заявитель пояснил, что из принадлежащего ему дома похищены жидкокристаллический монитор и видеорегистратор. Материальный ущерб мужчина оценил на сумму 16 500 рублей.

В ходе опроса мужчина рассказал, что в течение десяти дней отсутствовал дома, а когда вернулся, обнаружил кражу имущества. Сотрудники полиции, осмотрев место происшествия, установили, что злоумышленник проник в помещение путем повреждения оконного проема, после чего опросили возможных очевидцев произошедшего и провели подворовой обход.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможной причастности к краже ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1980 года рождения. Полицейские установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что, дождавшись темного времени суток и заведомо зная, что хозяин дома отсутствует, разбил окно, проник в помещение и совершил кражу. Затем спрятал похищенный монитор недалеко от своего дома для дальнейшего сбыта, а видеорегистратор потерял по дороге домой. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законному владельцу.