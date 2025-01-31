Оренбуржец организовал финансовую пирамиду в Самарской области

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В Самарской области окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, который в течение трех лет совершил хищение денежных средств на сумму свыше 1 миллиона рублей у нескольких граждан.

Оперуполномоченные установили, что в период своей противоправной деятельности уроженец Оренбургской области 1983 года рождения открыл офисы в Кинеле и в Борском районе, создал производственный кооператив, функционирующий по принципу финансовой пирамиды, и под предлогом привлечения денежных средств от пайщиков по договорам инвестиционного займа завладел денежными средствами жителей Самарской области, обратив их в свою пользу.

Следователями следственного отдела МО МВД «Борский» в рамках расследования уголовного дела выполнен необходимый объем работы: установлено и признано потерпевшими 8 граждан Российской Федерации, проведены выемки договоров и иных финансовых документов, установлены и допрошены свидетели. По изъятой документации проведена бухгалтерская и криминалистическая судебная экспертиза. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу.