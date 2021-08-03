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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Новый способ шантажа: поддельные ковид-сертификаты

3 августа 2021 18:23
48
Новый способ шантажа: поддельные ковид-сертификаты

Когда вы заказываете аферистам поддельный COVID-сертификат, то они могут воспользоваться данной ситуацией чтобы путем шантажа выманить у вас деньги.

Это происходит следующим образом. Вы купили поддельный документ, через некоторое время вам приходит "СМС"сообщение о том, что врач, подпись которого стоит на фальшивом сертификате задержан сотрудниками правоохранительных органов и теперь вам грозит уголовная ответственность за использование поддельного документа. Чтобы этого не случилось доверчивым гражданам предлагается за определенную сумму удалить всю переписку с данными о криминальной сделке. Таким образом жертва обмана расплачивается за собственную недальновидность идя на поводу у мошенников. В результате нет ни "сертификата" ни денег.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений  сайта 63.мвд.рф.

Теги: поддельный сертификат шантаж

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