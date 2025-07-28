Мошенники стали вымогать деньги у россиян под видом оформлении шенгена

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Мошенники начали вымогать деньги у граждан России под видом оформления шенгенской визы. Об этом сообщил эксперт в киберотрасли Денис Каламбер, передает РИА Новости.

«Работают злоумышленники следующим образом. После подачи документов в визовый центр человеку звонит представитель посольства, чтобы уточнить деталь или снять вопрос по документам», - пояснил он.

Для подтверждения достаточно электронной подписи в виде, например, кода из смс. Причем, такая инициация свойственна для многих площадок и широко распространена.

Далее приходит сообщение от ненастоящих «Госуслуг». Стоит обращать внимание на номер отправителя, так как мошенники отправляют послания под видом официального госпортала. Вскоре человека уведомляют, что его данные скачаны на электронную почту.

А затем вступает в силу классическая система вымогательства денег – якобы за спонсирование ВСУ. И на завершающей стадии человеку внушают взять кредиты и отправить деньги конечным адресатам несколькими поездами, пишет МК.