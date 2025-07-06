Мошенник выманил у самарца деньги, представившись девушкой и предложив сходить в кино

133

В один из отделов полиции Самары обратился местный житель 2002 года рождения, который сообщил о хищении более 126 тысяч рублей.

Заявитель рассказал полицейским, что в одной из социальных сетей с ним познакомилась девушка, которая предложила сходить на свидание в кинотеатр. При этом новая знакомая написала, что якобы уже приобрела билет себе, и отправила молодому человеку ссылку, по которой он мог бы купить билет для себя.

Перейдя по ссылке, он выбрал место рядом с девушкой, ввел данные карты для оплаты и пароль из СМС. Все введенные коды оказываются неправильными, но с карты списывается небольшая сумма. Далее потерпевший сообщил о проблеме девушке, на что она предложила обратиться в службу поддержки, чтобы вернуть деньги.

По указанию сотрудника «службы поддержки» самарец вновь ввел данные своей банковской карты для возврата, после чего с нее сняли все накопления, а новая знакомая и «специалист из службы поддержки» перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.