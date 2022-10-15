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Квартиросъемщица в Новокуйбышевске распродала всю мебель из чужой квартиры и съехала
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Квартиросъемщица в Новокуйбышевске распродала всю мебель из чужой квартиры и съехала

15 октября 2022 11:02
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Квартиросъемщица в Новокуйбышевске распродала всю мебель из чужой квартиры и съехала

Завершено расследование уголовного дела о краже имущества из съемной квартиры в отношении ранее судимой за имущественные преступления женщины 1997 года рождения.

В ходе расследования установлено, что в сентябре прошлого года 24-летняя подозреваемая сняла квартиру у местной жительницы. Через неделю проживания в съемном жилье она решила распродать чужое имущество. Злоумышленница разметила объявление на одном из сайтов о продаже телевизора, холодильника, стиральной машины, мягкого уголка и спальных принадлежностей - почти всего, что находилось в квартире. В результате все было быстро распродано, а квартирантка съехала. В назначенный срок оплата хозяйке квартиры не поступила, и та решила проверить жилье. Зайдя в свою квартиру, хозяйка не обнаружила мебели и обратилась в полицию за помощью. Ущерб женщина оценила в 36 400 рублей, и еще 14000 рублей за время аренды жилья.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, изъяли улики, опросили пострадавшую. Женщина запомнила приметы и личные данные злоумышленницы. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой, которая уже неоднократно попадала в их поле зрения.

Сотрудники уголовного розыска установили ее место проживания, задержали и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в содеянном. Полученными после распродажи имущества денежными средствами она уже успела распорядиться по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский суд.

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