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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Килограмм синтетического наркотика изъят на посту ГИБДД в Тольятти

1 июня 2021 09:52
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Килограмм синтетического наркотика изъят на посту ГИБДД в Тольятти

В ночное время на контрольно-пропускном пункте «Тольятти», сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Тольятти для проверки документов остановили автомобиль «Лада Гранта». Внимание стражей правопорядка привлекла пассажирка, которая попыталась что-то спрятать в салоне машины.

В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили два пакета с белым веществом, находившихся в каркасе заднего автомобильного сидения, прикрытые пледом. Сотрудники органов внутренних дел изъяли пакеты в присутствии понятых и направили в Экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г. Тольятти. Проведённым исследованием установлено, что в изъятом находился один килограмм наркотического средства – N-метилэфедрона.

Полицейские выяснили, что задержанные следовали из Жигулёвска в сторону Тольятти. За рулём машины находился 53-летний житель Ставропольского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств и кражу. Его 35-летняя спутница, проживающая в Тольятти, также в прошлом была судима за имущественное преступление.

По версии сотрудников органов внутренних дел, задержанные намеревались незаконно сбыть наркотическое средство неустановленному кругу лиц на территории города Тольятти.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотика на территорию региона, выясняют все обстоятельства преступления.

Теги: метилэфедрон наркотики наркоторговля Стоп Наркотик

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