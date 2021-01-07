Двух бойцов MMA убили в массовой драке в дагестанском селе

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Двое бойцов ММА стали жертвами массовой драки в посёлке Тарки под Махачкалой, сообщают источники Лайфа. Спортсмены Рамзан Амиров и Керим Хайрулаев скончались от полученных в потасовке ран.

Всё началось во время народного схода, на котором принималось решение о выселении одного из местных жителей, которого обвиняют в наркоторговле, а также в причастности к гибели активиста Вали Абдурагимова. Он был застрелен 3 января на горе Тарки-Тау. На месте собрания началась потасовка. Профессиональные спортсмены Хайрулаев и Амиров вмешались в драку, чтобы разнять её участников. В гуще событий неизвестные нанесли обоим несколько ножевых ранений. Один из спортсменов скончался на месте, другой умер в больнице через несколько часов.

Следственный комитет расследует произошедшее, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Один из подозреваемых уже задержан, им оказался девятнадцатилетний житель Махачкалы. В пресс-службе ведомства отметили, что преступление совершено "в ходе возникших личных неприязненных отношений".

Погибшему Рамзану Амирову было 23 года. Он начал свою профессиональную карьеру в 2015 году и провёл всего пять боёв.

23-летний Рамзан Амиров во время одного из последних боёв. Кадр из видео © YouTube