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Чапаевец прятал наркотик в сигаретной пачке

10 июня 2024 10:20
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Чапаевец прятал наркотик в сигаретной пачке

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Чапаевску в мае текущего года поступила оперативная информация о том, что местный житель 1991 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических веществ.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника на одной из улиц частного сектора городского округа Чапаевск в дневное время суток.

В ходе личного досмотра мужчина заметно нервничал, в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанного из кармана куртки пачку сигарет, в которой обнаружили два фольгированных свертка, в которых находилось 10 полимерных пакетиков с веществом внутри.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством – N - карфентанил, общей массой 3,35 грамма, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Ранее неоднократно судимый местный житель от пояснений отказался.

В настоящее время следственным отделом О МВД России по г. Чапаевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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