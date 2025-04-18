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600 г синтетики хотел распространить по Тольятти местный житель

18 апреля 2025 09:47
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600 гр синтетики хотел распространить по Тольятти местный житель

Полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенные вещества синтетического происхождения в значительном  размере.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Тольятти во время патрулирования возле одного из зданий,  расположенных на улице Гагарина обратили внимание на мужчину,  который вел себя не адекватно, а, увидев сотрудников полиции, бросил на землю пакетик и попытался убежать. После непродолжительной погони полицейские задержали молодого человека,  у которого в присутствии понятых изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета, такой же пакетик обнаружили на земле.

Сотрудники ППСП передали информацию о задержании в дежурную часть. На место  прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотиком синтетического происхождения, общей массой свыше 0,625 грамм,  что законодатель относит к значительному  размеру.

Как пояснил оперуполномоченным задержанный, он  приобрел  наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок» на территории города. 

По данным полицейских задержанный местный житель 1992 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношение мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: Стоп Наркотик

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