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18-летний тольяттинец ограбил собутыльника

22 декабря 2024 13:18
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18-летний тольяттинец ограбил собутыльника

Он пояснил, что разозлился в ходе конфликта и решил забрать у оппонента телефон.

В начале декабря текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель 1971 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что во время распития спиртных напитков поссорился с собутыльником, которого знал всего несколько часов,после чего последний ударил его, забрал сотовый телефон и убежал. Самостоятельные попытки догнать беглеца и вернуть имущество не увенчались успехом.

Экспертиза установила, что изъятые следы пальцев рук принадлежат ранее судимому 18-летнему местному жителю. Располагая информацией о местах возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, оперуполномоченные уголовного розыска задержали молодого человека и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что разозлился в ходе конфликта и решил забрать у оппонента телефон.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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