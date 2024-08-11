17-летний сельчанин в Кошках угнал автомобиль

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В дежурную часть отдела полиции по Кошкинскому району за помощью обратился местный житель 1966 года рождения, который сообщил, что у него похитили легковой автомобиль Lada Kalina. В ходе опроса сельчанин пояснил полицейским, что транспортное средство находилось возле дома, а через некоторое время, решив поехать по делам, обнаружил его отсутствие.



В течение получаса полицейские задержали предполагаемого злоумышленника на 8 км. автодороги «Кошки-Ст. Шентала- Ст. Максимкино- граница Республики Татарстан», который следовал на угнанном автомобиле. После чего молодого человека доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.



Ранее не судимый 17-летний сельчанин признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, гулял по селу, когда увидел у одного из дворов припаркованную отечественную легковушку и решил к ней подойти. Приблизившись к машине, обнаружил, что та не заперта, а в замке зажигания находятся ключи. Недолго думая, он сел за руль и поехал прокатиться на чужом автомобиле.



Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Транспортное средство возвращено законному владельцу.