В Самарской области стало больше возможностей для бесконтактной оплаты через терминалы Сбера

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В Самарской области количество терминалов бесконтактной оплаты Сбера на 1 ноября 2022 года достигло 46 тысяч. Это цифра превышает показатели на аналогичную дату прошлого года на 6%.

Наиболее часто бесконтактным способом в регионе оплачивают товары для здоровья (29,8%), продукты (26,1%), одежду и обувь, а также электронику и товары для дома (по 7,5%).

Общий оборот торгового эквайринга в Самарской области по итогам 10 месяцев достиг 227,3 млрд рублей, что на 14,2% превышает показатели такого же периода годом ранее.

Напомним, что Сбер уменьшил комиссию по эквайрингу для новых и действующих корпоративных клиентов, которые еще не пользовались эквайрингом. Чтобы уменьшить комиссию на первые 2 месяца, необходимо открыть расчетный счёт в Сбере (если он не был открыт) и подключить эквайринг. Предложение действует до 28 февраля 2023 года включительно. Кроме того, при использовании оплаты SberPay QR, комиссия будет ещё ниже.