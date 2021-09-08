Сбер разработал уникальную систему распознавания животных

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Сбер научил нейросеть отличать очень похожих друг на друга животных по определённым особенностям мордочек. Искусственный интеллект позволяет максимально точно находить отличия между особями одного вида. На данный момент качество сравнения двух мордочек питомцев составляет 94% для собак и 84% — для кошек.

В основе модели лежит алгоритм CosFace, который используется для распознавания человеческих лиц. Его модернизация позволила добиться высокого качества идентификации домашних животных: уже натренированную на людях программу дообучили на большой базе изображений мордочек питомцев. Система анализирует особенности их строения, которые нельзя изменить, например расстояние между глазами.

Ранее Сбер изучал и другие алгоритмы распознавания животных. Например, идентификацию питомцев по отпечатку носа — это то же самое, что отпечаток пальца для человека. Однако такая система не может широко использоваться из-за отсутствия у представителей семейства кошачьих ярко выраженного рисунка носа и общей сложности сбора данных для обучения нейросети.

Мы интегрировали алгоритм в программу страхования домашних животных «Питомец под защитой». Ускоренная идентификация значительно упростила урегулирование убытков: теперь при страховом событии хозяину достаточно сфотографировать любимца на телефон и отправить фото в страховую компанию вместе с кассовыми чеками и выписками из ветклиники. В дальнейшем мы надеемся расширить возможности применения данной разработки. В частности, она может быть использована в проектах по поиску пропавших питомцев, - Денис Кузьмин, Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Программа «Питомец под защитой» поможет компенсировать расходы на лечение питомца и получить консультации опытных ветеринаров, в том числе онлайн. Застраховать можно любых кошек и собак в возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Стоимость страхового полиса на год начинается от 2100 рублей и зависит от объёма покрытия, вида и возраста животного. Приобрести полис можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.