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Инвесторы моногородов Самарской области могут рассчитывать на поддержку

23 сентября 2022 14:11
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В Самарской области статус федерального моногорода имеют городские округа Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск.

Компании, которые реализуют или планируют реализацию инвестиционных проектов в моногородах региона, могут рассчитывать на поддержку со стороны госкорпорации ВЭБ.РФ. В Самарской области статус федерального моногорода имеют городские округа Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск.

Поддержка федерального института развития включает кредиты инициаторам инвестпроектов на финансирование капитальных вложений, сроком до 15 лет. Такие кредиты выдаются от 5 млн до 1 млрд рублей по ставке 1% годовых под гарантию АО «Корпорация «МСП» и (или) гарантию банка, входящего в перечень системно значимых кредитных организаций; от 250 млн. до 1 млрд. рублей по ставке 5% годовых под иные виды обеспечения.

В Самарской области финансирование ВЭБ.РФ привлекали многие предприятия: высокотехнологичный завод ЖБИ «ФЛОРКОН», который в прошлом году запустил свою работу в Тольятти; ООО «ЭНЕРГОБЕТОН», строительство которого в настоящее время ведется в промпарке «Чапаевск». Еще одна тольяттинская компания - ООО «Билдинг Строй Гроуп» - получила займ на расширение производства самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин. Создание лучших условий для реализации инвестпроектов на территории региона – ключевая задача в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Формирование благоприятного делового климата в Самарской области – приоритет в работе управленческой команды региона. Мы создаем все условия для инвесторов: развиваем инвестиционные площадки, предоставляем им региональные меры поддержки, помогаем привлекать инструменты федеральных институтов развития. Самарская область плотно сотрудничает с Корпорацией МСП, госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и другими. Многие региональные предприятия уже реализовали свои масштабные проекты с господдержкой, и я уверен, что интерес к федеральным инструментам со стороны самарского бизнеса будет только расти», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Еще одним значимым инструментом поддержки является софинансирование на безвозвратной основе до 95% (не более 750 млн. рублей) стоимости строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта, или для реализации концессионных соглашений, соглашений ГЧП и МЧП.

Подробная информация об условиях предоставления указанных мер поддержки размещена на сайте ВЭБ.РФ по адресу https://вэб.рф/podderzhka-monogorodov/.

Для работы с инвесторами в Самарской области создано и функционирует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инвесторам в режиме «одного окна» окажут всю необходимую поддержку и сопровождение на каждом этапе реализации их проектов, помогут с привлечением федеральных инструментов поддержки.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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