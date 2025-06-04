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В Тольятти построят производство изделий из алюминия и стали

4 июня 2025 12:09
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В Тольятти построят производство изделий из алюминия и стали

Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Соглашение с инвестором подписал заместитель председателя Правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Инициатор проекта намерен построить в Тольятти производство изделий из алюминия и стали. На предприятии также будут оказывать услуги по механической обработке металлов и нанесению покрытия на металлические заготовки. Благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 56 млн рублей.

«Нам важен каждый инвестор, который реализует свой проект на территории Самарской области. Это, прежде всего, инвестиции в экономику региона, качественные товары и услуги, рабочие места для местных жителей и налоги, которые идут на развитие социальной сферы. И наша главная задача — чтобы бизнесу было комфортно работать в регионе», — подчеркнул Павел Финк.

В настоящее время резидентами двух территорий опережающего развития в Самарской области являются 76 компаний. Компании уже вложили в свои проекты 41,2 млрд рублей, создали 14 000 новых рабочих мест, выплатили более 5 млрд рублей налогов. ТОР «Тольятти» сохраняет лидерство по количеству резидентов в стране.

«Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом», — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития инвестиций Самарской области.

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