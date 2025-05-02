В Самарской области продадут Тольяттинский винзавод

156

Во второй половине мая состоится аукцион по продаже имущества одного из лопнувших предприятий автограда. Сообщение об этом появилось на сайте единого федерального реестра «Федресурс»:

«Конкурсный управляющий сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО „Винзавод „Тольяттинский“».

На торги выставили все имущество завода, включая земельный участок на улице Коммунальной, административно-производственный корпус с КПП, оборудование, мебель и автотранспорт. Начальная цена лота составила 341 миллион 642 тысячи рублей.

В апреле выставили на продажу здание Сызранского ликероводочного завода. Это предприятие прекратило функционировать еще в начале 2000-х, пишет 63.ру.