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В Самарской области показатель безработицы побил рекорд

29 октября 2022 12:37
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В Самарской области показатель безработицы побил рекорд

Безработица в Самарской области — на исторических минимумах. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
— Уровень официальной безработицы сократился уже до 0,6. Это рекордно низкий показатель. Мы достойно потрудились в предыдущий год, создавая новые рабочие места, и это как раз позволило нам пройти непростой период санкционного давления, не допустив роста безработицы, — отметил губернатор.

Параллельно с этим эксперты предрекают кризис в российской экономике. Косвенно об этом говорит тот факт, что банк России оставил ключевую ставку без изменений — 7,5% годовых. В прошлый раз ключевая ставка была снижена с 8 до 7,5% годовых, это произошло 16 сентября, пишет 63.ру.

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