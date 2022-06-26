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В Самарской области подорожают дрова

26 июня 2022 11:27
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В Самарской области подорожают дрова

В Самарской области подорожает дровяное отопление. Это связано с тем, что скоро в регионе поднимут розничные цены на поленья.

— С 1 июля 2022 года подорожают все виды дров. Поленья из твердых пород деревьев будут стоить 662 рубля за кубометр вместо 639 рублей, — говорится в приказе департамента ценового и тарифного регулирования.

Дрова из мягкой древесины подорожают с 502 до 520 рублей за кубометр. Кроме того, проиндексируют цены на дрова из смешанной породы деревьев — с 586 до 606 рублей за кубометр.

Цены на дрова подняли в рамках индексации розничных цен на твердое топливо. Используют его жители негазифицированных домов для отопления помещений.

В том же приказе департамента ценового регулирования прописан рост цен на каменный уголь, пишет 63.ру.

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