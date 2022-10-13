В Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»

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Предварительные итоги работы в текущем году Особой экономической зоны «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина» рассмотрели на рабочем совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В обсуждении приняли участие руководители площадок Сергей Андреев и Александр Сергиенко, заместитель председателя Правительства региона Наталья Катина, министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов.

Тольяттинская ОЭЗ входит в тройку лучших в стране по накопленным результатам работы с начала деятельности. Сегодня ОЭЗ «Тольятти» насчитывает 31 резидента, 13 из которых успешно работают на ее территории. За весь период функционирования инвестплощадки резидентами создано 2,4 тысячи рабочих мест, инвестировано более 19 млрд рублей и перечислено в бюджеты разных уровней более 3,7 млрд рублей налогов и таможенных пошлин. По итогам работы за 2021 год выручка резидентов выросла на 46 % по сравнению с предыдущим годом и составила более 11 млрд рублей.

В текущем году здесь откроется еще несколько крупных производств, в настоящее время в активную фазу вошла реализация трех проектов в сфере пищевой промышленности и строительство завода по производству сжиженного газа.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ставит задачу не сбавлять темпов развития инвестплощадки. На территории двух первых очередей Особой экономической зоны свободными остались всего 42 га – на остальных площадях уже разместились производства. Полным ходом идет проектирование третьего этапа ОЭЗ. Это еще 220 гектаров земли, на которых будут открываться новые производства. На совещании обсудили вопросы завершения проектирования, обеспечение площадки необходимыми мощностями водо,- газо-энергоснабжения.

К участию в рабочем совещании в режиме видеоконференцсвязи подключился директор ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» Андрей Швецов. В связи с ростом объемов производства на АвтоВАЗе прогнозируется значительный рост грузопотока с Магнитогорского металлургического комбината. Назрела необходимость совершенствовать инфраструктуру. На совещании было принято решение начать проектирование еще одной железнодорожной ветки, которая напрямую пойдет от производственно-логистического центра ММК на АвтоВАЗ (сейчас перевозки осуществляются через железнодорожную станцию Тольятти). Проектирование пути и работа по определению земельных участков под будущее строительство стартуют уже в этом году.

Высокую эффективность работы продолжает демонстрировать и расположенный неподалеку от Особой экономической зоны технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». С 2013 года, стартового для работы инновационной площадки, здесь поддержали 524 проекта, что помогло разработчикам получить 130 патентов. 20,3 млрд рублей составил объем инвестиций, получено 57,6 млрд рублей выручки. Благодаря деятельности резидентов технопарка в бюджет Самарской области поступило более 7,7 млрд рублей налогов.

В настоящее время технопарк «Жигулевская долина» объединяет 277 резидентов, которые реализуют 285 проектов, создано 2166 рабочих мест.

Основные направления работы – IT и телекоммуникации, транспортные и космические технологии, энергоэффективность, разработка новых материалов, биотехнологии, экология.

Среди перспективных разработок, например, проект управляемого коптера с уникальными характеристиками и принципиально новая модель 3D-принтера со встроенной системой обработки сырья, позволяющая значительно сократить стоимость печати изделий.

Успешная работа технопарка не раз отмечалась на федеральном уровне. С начала 2022 года инновационная площадка занимает лидирующую позицию в рейтинге региональных операторов Фонда «Сколково».

В 2021 году благодаря развитию и совершенствованию конгресс-центра «Жигулевская долина» получила награду как лучшая альтернативная площадка для мероприятий.

Технопарк уверенно входит в топ-5 национального рейтинга технопарков России. В 2022 году «Жигдолина» заняла в нем третье место, уступив только столичным площадкам. При этом экспертами учитывались такие критерии, как инвестиционная привлекательность региона, промышленная, научно-техническая и инновационная деятельность, эффективность деятельности управляющей компании технопарка, экосистема технопарка, информационная открытость площадки, глобальные вызовы.

Одним из приоритетов в работе технопарка является снижение нагрузки на областной бюджет – за последние три года в этом отношении наблюдается отрицательная динамика. При этом важнейшим критерием остается эффективность расходования бюджетных средств: в 2022 году на каждый вложенный бюджетный рубль в казну Самарской области вернулось 3,2 рубля.

Виктор Кудряшов высоко оценил научно-технический потенциал технопарка и призвал ускорить работы по подготовке отдельных разработок, в том числе в сфере микроэлектроники, к серийному производству.

«Результаты вашего труда нужны людям, экономике, стране. Прошу ускорить работы, объединяйте усилия с ведущими университетами региона. У Самарского государственного технического университета, например, есть наработки по программному обеспечению коптеров. Вы могли бы реализовать этот проект совместно», – подчеркнул председатель областного Правительства.