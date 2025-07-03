В июне ожидаемая зарплата в Самарской области составила 65 тыс. рублей и остается выше предлагаемой

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Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам июня и выяснили, как в регионе изменились конкуренция, спрос, предложение и заработные платы.

На рынке труда Самарской области в начале июля сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 5,7 резюме, как и месяцем ранее, при этом он выше среднероссийского уровня на 0,2 пункта. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.



Активность работодателей на рынке труда продолжает снижаться: в июне они разместили более 24,1 тыс. вакансий, что на 33% меньше, чем годом ранее. При этом активность соискателей продолжает расти: за последний месяц они создали или обновили 136,9 тыс. резюме, что на 26% больше, чем в 2024 году.

Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области в июне составила 63,2 тыс. рублей и оказалась ниже ожидаемой, которая сохраняется на уровне 65 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 75,5 тыс. рублей.