В 2023 году работодатели Самарской области больше всего нуждались в менеджерах по продажам

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 234 тысяч вакансий, открытых в Самарской области на протяжении 2023 года, и выяснила, какие специализации стали самыми востребованными на рынке труда.

На первом месте по востребованности у работодателей Самарской области в уходящем году оказались менеджеры по продажам – компании открыли более 17,7 тысячи таких вакансий, это 7,6% от всех предложений о работе в регионе. По сравнению с 2022 годом спрос на sales-менеджеров увеличился на 51%, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 8,1 тыс. руб. (до 61,4 тыс. руб.).

На втором месте – продавцы-консультанты и кассиры, количество таких вакансий превысило 14,5 тысячи штук и достигло 6,2% от всех предложений о работе. Потребность компаний в продавцах выросла на 48% за год, а предлагаемые зарплаты – на 4,4 тыс. руб. и составили 34,6 тыс. руб.

Третье место заняли водители, на которых в 2023 году приходится 4,1% вакансий (это почти 9,5 тысяч штук). За год спрос на водителей вырос на 39%, а предлагаемые зарплаты выросли на 19,7 тыс. руб. (до 70,6 тыс. руб.).

Кроме того, в топ-15 по востребованности у работодателей вошли такие специализации, как бухгалтер (2,8% от всех вакансий), оператор call-центра (2,6%), повар (2,1%), врач (2%), упаковщик/комплектовщик (1,9%), инженер-конструктор (1,9%), курьер (1,8%) кладовщик (1,7%), администратор магазина (1,6%), слесарь/сантехник (1,6%), разнорабочий (1,6%), администратор (1,5%).