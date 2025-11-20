Я нашел ошибку
Главные новости:
Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
Важно, что в Специальной Олимпиаде нет проигравших: все участники получают медали, кубки, дипломы и сувениры.
Атлет из Самарской области - победитель Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить музыкальный спектакль «Любовь и жизнь женщины».
В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса
Участники Съезда познакомились с актуальными технологиями, позволяющими улучшить процессы и повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций.
В Самарской области прошел съезд социально-ориентированных НКО
Средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей
Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Спрос на специалистов рыбного хозяйства вырос на 34% за год

20 ноября 2025 12:54
111
спрос на специалистов рыбного хозяйства вырос на 34% за год

Аналитики Авито Работы изучили, как в период с января по октябрь 2025 года изменилось количество вакансий и уровень средних зарплатных предложений для сотрудников предприятий рыбного хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы, спрос на специалистов рыбной промышленности за год вырос на 34%, а средние зарплатные предложения достигали 94 912 руб/мес за полный день.

Наиболее активными темпами работодатели отрасли искали обработчиков рыбы: число вакансий для них за первые десять месяцев 2025 года выросло в 2,5 раза (+150%) за год. Средние зарплатные предложения для них в этом году достигали 72 476 руб/мес при полной занятости.

Схожая динамика наблюдается и у сотрудников складов предприятий рыбной промышленности. Количество открытых позиций в период с января по октябрь 2025 года выросло в 2,4 раза (+143%) за год, а соискателям предлагали порядка 77 009 руб/мес при полном рабочем дне.

В тройку лидеров вошли также маркировщики: в период с января по октябрь текущего года работодатели стали искать их в 2,4 раза (+137%) активнее, чем в аналогичном периоде прошлого года, и предлагали специалистам в среднем около 85 000 руб/мес.

Соискатели, в свою очередь, стали чаще откликаться на вакансии обработчиков рыбы (+119%), кладовщиков (+93%) и сортировщиков (+49%).

В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
142
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
159
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
182
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
694
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1133
