спрос на специалистов рыбного хозяйства вырос на 34% за год

Аналитики Авито Работы изучили, как в период с января по октябрь 2025 года изменилось количество вакансий и уровень средних зарплатных предложений для сотрудников предприятий рыбного хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы, спрос на специалистов рыбной промышленности за год вырос на 34%, а средние зарплатные предложения достигали 94 912 руб/мес за полный день.

Наиболее активными темпами работодатели отрасли искали обработчиков рыбы: число вакансий для них за первые десять месяцев 2025 года выросло в 2,5 раза (+150%) за год. Средние зарплатные предложения для них в этом году достигали 72 476 руб/мес при полной занятости.

Схожая динамика наблюдается и у сотрудников складов предприятий рыбной промышленности. Количество открытых позиций в период с января по октябрь 2025 года выросло в 2,4 раза (+143%) за год, а соискателям предлагали порядка 77 009 руб/мес при полном рабочем дне.

В тройку лидеров вошли также маркировщики: в период с января по октябрь текущего года работодатели стали искать их в 2,4 раза (+137%) активнее, чем в аналогичном периоде прошлого года, и предлагали специалистам в среднем около 85 000 руб/мес.

Соискатели, в свою очередь, стали чаще откликаться на вакансии обработчиков рыбы (+119%), кладовщиков (+93%) и сортировщиков (+49%).