Самарской области придется самой производить запчасти для импортной сельхозтехники

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В ходе заседания штаба по устойчивому развитию экономики региона предложили на территории региона наладить производство импортных запчастей, которые наиболее подвержены износу и частой замене. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Самарской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Абашина, все производства работают в штатном режиме. Однако трудности могут возникнуть с наличием запчастей для импортной техники. Пока в регионе работают сервисные центры иностранных компаний, обслуживающих технику, но ситуация может меняться. На весеннюю посевную кампанию запчастей хватит, но к уборочной нужно продумывать и иные варианты.

«Давайте поизучаем ситуацию. Подумаем вместе с нашими производителями сельхозтехники насчет того, чтобы в перспективе такое производство организовать в регионе. Готов рассмотреть выделение гранта, мер поддержки на выработку технологических решений», — отметил Дмитрий Азаров.

В течение ближайших трех недель сотрудники Минсельхоза должны изучить, какие узлы и агрегаты техники, которые чаще всего выходят из строя, и по каким отдельным позициям импортозамещение особенно важно, пишет Обозрение.