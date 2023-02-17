Самарская область выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь

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17 - 18 февраля 2023 года с рабочим визитом Самарскую область посещает делегация ОАО «Минского тракторного завода». Визит организован в целях продвижения дальнейшего сотрудничества с регионом и реализации Соглашения между Правительством Самарской области и МТЗ. Возглавляет делегацию генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.



Напомним, что подписанное соглашения стало продолжением договорённостей, достигнутых в ходе рабочего визита губернатора Дмитрия Азарова и делегации Самарской области в Республику Беларусь. Визит, состоявшийся в прошлом году, послужил укреплению партнерских отношений и дал новые направления сотрудничества в различных отраслях экономики. Одна из самых результативных встреч прошла на Минском тракторном заводе. Стороны договорились о сотрудничестве по целому ряду направлений, в том числе о расширении сервисного и ремонтного обслуживания техники МТЗ, а также запуске совместных проектов по подготовке кадров.



В ходе визита в Самарскую область делегация МТЗ проведет переговоры с руководителями предприятий региона. Среди них представители ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Самара, ООО «Автомобильная Компания Самара», ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет», ООО «Сельмаш». А также посетит производственные площадки самарских предприятий ООО «Пегас-Агро» и ООО ТД «ПодшипникМаш» Самара.



На сегодняшний день из 9 тыс. тракторов, работающих на полях губернии, более половины произведено МТЗ. Поэтому важным пунктом обсуждения является решение задач по обеспечению организаций регионального АПК сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса. Также запланированы к обсуждению вопросы обеспечения служб коммунального и дорожного хозяйств Самарской области коммунальной техникой, спецтехникой, запасными частями, услугами технического сервиса и поставок гусеничных тракторов, а также развития сотрудничества для подготовки специалистов и проведения совместных научных исследований.



В субботу, 18 февраля, делегация ОАО «МТЗ» примет участие в церемонии открытия турнира по волейболу, посвященному «Дню защитника отечества» среди команд предприятий и организаций Самарской области и Республики Беларусь. Организаторы встречи - ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Самара и Федерация волейбола Самарской области.

Фото: департамент информационноф политики СО