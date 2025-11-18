Я нашел ошибку
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
Производители климатического оборудования из Самарской области представили продукцию на международной выставке

18 ноября 2025 09:19
148
Производители климатического оборудования из Самарской области представили продукцию на международной выставке

В выставочном комплексе «Крокус Экспо» состоялась выставка «Мир климата ОСЕНЬ 2025», которая стала частью масштабного отраслевого события «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения». 

На коллективном стенде региона, организованном при поддержке министерства экономического развития Самарской области и регионального центра «Мой бизнес», представлены три компании: производитель оборудования для систем вентиляции и кондиционирования ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция», производитель взрывозащищенных холодильных агрегатов ООО «Новейшие Коммуникационные Системы», поставщик климатического оборудования ООО «Торговый Дом «МОНОЛИТ».

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей - один из ключевых инструментов поддержки бизнеса, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

«Участники коллективного стенда имеют возможность презентовать свою продукцию и услуги заказчикам из смежных рынков, провести прямые переговоры, ознакомиться с последними тенденциями отрасли», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

«Участие в рамках МЕГАПОЛИС ЭКСПО даёт нам доступ к объединённой аудитории трёх выставок – это возможность привлечь больше целевых заказчиков, выйти на смежные рынки и заключить больше реальных контрактов всего за 4 дня. Под эгидой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области выставка предоставляет нам уникальную возможность презентовать продукцию именно тем, кто принимает решения: от закупщиков и девелоперов до представителей муниципальных структур», – отметил коммерческий директор ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» Иван Федотенков.

Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Компании Самарской области могут подать заявку на участие в федеральных выставках на сайте mybiz63.ru и представить свою продукцию в составе коллективного стенда региона.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
127
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
329
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
304
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1629
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1601
