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ОЭЗ «Тольятти» стала второй инвестплощадкой страны по уровню клиентоориентированности

20 июня 2025 12:50
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ОЭЗ «Тольятти» стала второй инвестплощадкой страны по уровню клиентоориентированности

Взаимодействие с инвесторами в Самарской области снова получило высокие оценки на федеральном уровне. Особая экономическая зона «Тольятти» заняла 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны.

Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр «Эксперт». В рейтинге 2024 года аналитики сместили акцент на выстроенное взаимодействие индустриальных площадок с клиентом - компаниями-резидентами, а также оценили спектр услуг площадок, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для ведения производственной деятельности и информационную открытость.

Расчеты показали, что индустриальные парки и ОЭЗ становятся магнитом для инвестиций. На долю ОЭЗ «Тольятти» пришлось 11% объема региональных инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года.

Флагманская инвестплощадка Самарской области входит в число самых эффективных в стране - по итогам 2024 года она заняла третью строчку VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

В 2026 году областное правительство планирует запустить третью очередь ОЭЗ и начать проектирование четвертой. «В 2025 году планируем запустить здесь пять производств. Параллельно ведем переговоры с новыми инвесторами. Приоритет - высокотехнологичным проектам», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

По новой методике оценки эксперты также определили индустриальные площадки, оказывающие влияние на экономику страны и регионы присутствия. Во втором случае оценивался вклад площадки в экономическое развитие через расчет доли выручки резидентов в объеме отгруженной обрабатывающими производствами продукции, доли рабочих мест, созданных резидентами, в среднегодовой численности занятых в экономике региона и доли инвестиций резидентов к общим капиталовложениям региона.

Управляющая компания тольяттинской ОЭЗ заняла 4 место в субрейтинге влияния на экономику страны и возглавила субрейтинг влияния на региональную экономику, заняв в нем 1 место.

По оценкам экспертов, сегодня инвесторы обращают внимание не только на размеры земельного участка, но и на множество других факторов. В связи с этим усиливается значимость уровня профессионализма управляющих компаний и их готовность помогать инвесторам как на стадии строительства, так и при эксплуатации объектов.

Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев к наиболее востребованным сервисам относит консультации, услуги службы строительства и эксплуатации, аренду спецтехники и нежилых помещений: «Дополнительной возможностью для наших резидентов стало открытие таможенной зоны в ОЭЗ - это упрощает сбыт продукции и ввоз комплектующих», - подчеркнул он.

По итогам 2024 года инвесторы ОЭЗ вложили в свои проекты 16 млрд рублей - это на 41% больше, чем годом ранее. Более чем в 2 раза выросла выручка компаний и превысила 30 млрд рублей.

«В прошлом году в ОЭЗ «приземлились» компании с проектами по созданию производств светотехнических изделий, наполнителя для автомобильных сидений, оборудования для сферы альтернативной энергетики. Мы видим большой интерес к региону со стороны инвесторов и продолжаем вести переговоры с потенциальными резидентами в самых разных отраслях промышленности», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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