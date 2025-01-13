«КуйбышевАзот» выкупил заводы по производству аммиака и карбамида у иностранных партнеров

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Тольяттинский химический концерн «КуйбышевАзот» в декабре 2024 года избавился от иностранных партнеров сразу на двух ключевых предприятиях на своей промышленной площадке — ООО «Линде Азот Тольятти» (производство аммиака) и ООО «Волгаферт» (производство карбамида). Параметры сделок не раскрываются.

Группа «КуйбышевАзот» — один из крупнейших холдингов Самарской области.

Основная промышленная площадка химического концерна базируется в Тольятти. Ставка делается на выпуск аммиака и азотных удобрений, а также производство капролактама и продуктов его переработки (полиамид-6, технические и текстильные нити, шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики).

Согласно пояснительной информации к отчетности по международным финансовым стандартам за первые шесть месяцев 2024 года, размер выручки от продажи аммиака и азотных удобрений составил 20,5 млрд рублей, от продажи капролактама и продуктов его переработки — 19,6 млрд рублей. Общий размер выручки за первое полугодие 2024 года — 43,6 млрд рублей, основные рынки — РФ (23 млрд рублей) и страны Азии (около 9 млрд рублей).

По итогам трех кварталов 2024 года выручка ПАО «КуйбышевАзот» (основная компания бизнес-группы) составила 55 млрд рублей, чистая прибыль — 5 млрд рублей, пишет Обоз-инфо.