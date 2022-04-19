Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Денисом Мантуровым в Москве

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Во вторник, 19 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Москву провел встречу с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Накануне глава региона говорил об этой важной встрече на штабе по повышению устойчивости экономики, а уже сегодня губернатор отстаивал важнейшие для людей вопросы на федеральном уровне.

Темами для обсуждения стали вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов, а также развития авиакосмического кластера в регионе. Самарская область – развитый промышленный регион, и в успешной ритмичной работе крупнейших предприятий, расположенных на его территории, заинтересована вся Россия. Не случайно области уделяется самое пристальное внимание со стороны федеральных властей.

Губернатор поблагодарил главу Минпромторга за постоянное внимание к региону, промышленным предприятиям, расположенным на его территории, а также за колоссальную поддержку «АВТОВАЗа» и ту помощь, которая уже была оказана. Напомним, более 700 млн рублей было выделено из федерального бюджета на организацию временных рабочих мест, общественных работ, на переобучение сотрудников. Большая часть этих средств будет предназначена для поддержки коллектива тольяттинского автогиганта.

«Знаю, что у вас так же, как и в моей повестке, буквально каждый день крупнейший трудовой коллектив Самарской области, флагман автомобилестроения страны находится в фокусе внимания. За это вам огромное спасибо», - выразил благодарность глава Самарской области.

Министр промышленности и торговли РФ принимает самое активное участие в судьбе «АВТОВАЗа». Во время встречи губернатор и глава Министерства промышленности и торговли проговорили дополнительные меры поддержки предприятия, поставки комплектующих, подготовку новых технических регламентов и решений, которые бы позволили предприятию работать ритмично уже летом текущего года.

На встрече также шла речь о поддержке компаний, работающих в сфере производства автокомпонентов. В Самарской области около 30 тысяч человек трудится на предприятиях автокомпонентной отрасли. Правительством Самарской области были подготовлены предложения более чем от 90 предприятий автокомпонентной отрасли региона по дополнительным мерам поддержки автомобильной промышленности, в том числе, по запуску новых производств, ориентированных на импортозамещение.

«Мы провели встречу с производителями автокомпонентов в Самарской области. Эти компании высказали целый ряд просьб, которые я хотел бы вам сегодня представить», - сообщил Дмитрий Азаров Министру промышленности и торговли РФ.

Озвученные губернатором инициативы получили предварительную поддержку Дениса Мантурова. В дальнейшем они будут направлены в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Отдельный блок вопросов касался системообразующих предприятий региона. Правительство Самарской области ведет настойчивую работу по включению в список системообразующих заводов, предприятий, которые работают на территории губернии.

«По целому ряду таких производств, промышленных компаний решения уже приняты, по остальным мы отфиксировали сегодня позицию Министерства промышленности и Министра, и получили предварительную поддержку. В дальнейшем вопрос будет рассмотрен на Правительственной комиссии», - отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи.

Еще одной важной темой для обсуждения стали перспективы развития авикосмического кластера на территории Самарской области, который наряду с производством автомобилей является кластером отраслевой специализации региона. В том числе речь зашла о новых проектах, которые могли бы быть приземлены и реализованы на самарском «Авиакоре».

«В Правительство внесены изменения в Постановление №393, которые предусматривают возможность увеличения льготного кредитного лимита до 30 млрд рублей для системообразующих предприятий без отдельного решения Правительства России. Этот механизм окажет дополнительную поддержку предприятию. Председатель Правительства поддержал это предложение, ожидаем выхода соответствующего постановления в ближайшее время», - сказал Денис Мантуров.

«Сегодня есть очень хорошие перспективы возрождения нашего авиационного завода. Да, требуется очень интенсивно поработать для того, чтобы это стало возможным. Но первые новые контракты, которые сегодня получает наш авиационный завод, надеюсь, дадут мощный импульс его развитию, - отметил глава Самарской области. - Рассчитываю, что благодаря поддержке Минпромторга мы сможем создать серьезный задел для возрождения авиационного завода, производства самолётов на территории региона».

Фото: правительство СО