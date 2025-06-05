Благодаря внедрению бережливого производства овощеводческая компания региона повысила выработку на треть

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В Самарской области продолжается реализация федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». ООО «Тепличный», крупное предприятие по выращиванию овощей в Поволжье, завершило первый этап внедрения бережливого производства. Участие в программе позволило компании повысить эффективность работы.

Специалисты предприятия при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) провели детальную диагностику процессов на эталонном участке. Основное внимание было уделено процессу сбора огурцов — от момента срезки до отгрузки.

«Мы благодарны за возможность сотрудничества в рамках федерального проекта. Поддержка экспертов РЦК помогла нам выявить слабые места в производстве и предложить решения, которые уже дали положительный эффект», — рассказывает заместитель генеральный директор ООО «Тепличный» Александр Фаерман.

Проведён подробный анализ всех этапов сбора огурцов, выявлены узкие места и избыточные операции. Была пересмотрена стандартная схема сбора: изменена последовательность действий работников, улучшена внутренняя логистика в теплицах. Это позволило сократить время на перемещение сотрудников и минимизировать простои.

Также внедрена новая система организации вывоза собранных огурцов, что снизило время между сбором и доставкой на сортировку и упаковку. Такой подход способствовал сохранению свежести продукции и снижению потерь.

«Предприятие активно внедряет практики бережливого производства. Важно, что компания не ограничивается теорией — изменения уже внедрены в работу, и они дают реальный результат», — отметил Артур Ханнанов, руководитель проекта РЦК.

Благодаря изменениям компании «Тепличный» удалось сократить время сборки урожая на 20% и увеличить выработку на одного сотрудника на 30%.

«Федеральный проект «Производительность труда» набирает обороты в регионе. Предприятия внедряют современные подходы к организации труда с минимальными инвестициями. Компании, участвующие в федпроекте, а их в настоящий момент 198, показывают реальный результат. Это хороший сигнал для других участников рынка», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Сергей Тишин.

Напомним, что федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий за счёт внедрения эффективных практик управления и оптимизации производственных процессов. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.