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В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром

3 июля 2022 14:28
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, с сохранением до конца дня и вечером 3 июля.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
- ограничить выход из зданий;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

при грозе:
- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;
- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;
- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;
- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);
- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;
- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;
- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;
- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;
- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;
- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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