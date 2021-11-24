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Впервые за 50 последних лет: летчик-наблюдатель Авиалесоохраны обнаружил следы амурского тигра в Якутии

24 ноября 2021 16:53
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Последний раз следы редкого хищника были замечены в Якутии почти 50 лет назад, т.е. такая находка сделана впервые в XXI веке!

Летчик-наблюдатель Авиалесоохраны Андрей Иванов, находясь в отпуске в одном из самых безлюдных мест юго-восточной Якутии (в верховьях реки Учур  - притока реки Алдан) обнаружил неподалеку от зимовья (постройка для охотников и рыбаков в тайге) отпечатки лап амурского тигра. Последний раз следы редкого хищника были замечены в Якутии почти 50 лет назад, т.е. такая находка сделана впервые в XXI веке!

Подобное событие с полным правом можно считать находкой века, так как чем больше развивается человеческая цивилизация, тем выше возрастает ценность первозданной природы, а, следовательно, подобных открытий.

Основные места обитания амурского тигра располагаются в Хабаровском, Приморском краях и Еврейской автономной области. Заходы зверя в Якутию крайне редки.

Амурский тигр является одним из символов Дальнего Востока и занесен в Международную Красную книгу. В 1930-х годах из-за антропогенной нагрузки осталось только 3%  от первоначальной численности амурских тигров. Чтобы спасти зверя от исчезновения, государство запретило на него охоту, и с 1960-х годов численность стала расти. За 90 лет популяция увеличилась в 20 раз, но этого недостаточно: амурский тигр по-прежнему носит статус редкого животного.

По информации Минприроды России, по данным общего учёта, проведенного в 2015 году, общая численность амурского тигра на территории Дальнего Востока составила 523 – 540 особей, из которых 420 – 433 взрослых тигров. По данным ежегодного мониторинга 2019 года, численность тигра оценивается в 580 тигров. В зимний период 2021-2022 пройдет следующий учёт амурского тигра, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

 

Фото:    пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

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