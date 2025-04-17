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В Самарской области стало меньше кабанов, но столько же лисиц

17 апреля 2025 11:17
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В Самарской области стало меньше кабанов, но столько же лисиц

В национальном парке «Самарская Лука» подвели итоги зимнего учёта животных. В этом году госинспекторы с середины февраля по середину марта прошли более 264 км. На 26 постоянных маршрутах искали следы кабана, косули, лося, волка, рыси, лисицы, куницы, горностая, хоря, ласки, норки, белки, зайцев (беляка и русака), а также благородного оленя.

Cобранные данные впоследствии были обработаны сотрудниками научного отдела по специальной методике. Эти сведения позволяют определить видовое и численное разнообразие животных, оценить динамику популяций и сделать выводы, важные для сохранения биоразнообразия на особо охраняемой природной территории.

По последним данным, среди копытных зафиксировано снижение общей численности. Так, косуль насчитали 1015 особей, а лосей — 602. При этом отмечено увеличение видового разнообразия представителей семейства оленевых: к обычным видам - сибирской косуле и лосю добавились ещё два - благородный и пятнистый олень. Однако в учетный период олени избегали маршрутов учета, поэтому данных о точной численности нет.

Кабаны, численность которых росла в предыдущие годы, в этом году показали снижение — до 83 особей . В научном отделе объясняют это сразу несколькими неблагоприятными факторами: дефицитом кормов в нажировочный период и сложными погодными условиями зимой.

Лисицы демонстрируют стабильность популяции: в этом году учтено 318 особей . Зайцы-беляки прибавили в численности — 789 особей, тогда как русаков стало меньше — 183 было зафиксировано </div> <div class=

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