Я нашел ошибку
Главные новости:
Акция вызвала живой отклик по всей стране, а также, в 2020 году вошла в ТОП-100 лучших идей на форуме «Сильные идеи для нового времени».
В Самарской областной библиотеке для молодёжи подведут итоги Международной акции «Полк@ Победы - 2021»
Возможность бесплатно подключиться к интернету получили около 100 тысяч жителей.
Завершился первый этап проекта устранения цифрового неравенства в Самарской области
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области  сохранится туман при видимости 500 метров и мене
Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий. 
Венчурный фонд Самарской области вошел в тройку лучших фондов, инвестирующих в регионы
В новом году молодые люди смогут потратить «культурные» деньги не только на билет в театр, музей или консерваторию, но и на поход в кино!
«Пушкинская карта»: новые возможности для обладателей
Возбуждено уголовное дело.
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 42 иностранца
По вопросам противоправных действий со стороны сотрудников Службы.
9 декабря сотрудники УФССП СО проведут «горячую» телефонную линию
Ещё 1002 жителя Самарской области стали победителями викторины.
Состоялся второй розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.29
EUR 83.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области  сохранится туман при видимости 500 метров и мене

8 декабря 2021 19:01
87
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 9 декабря местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Будьте внимательны и осторожны!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
247
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
230
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
8 декабря 2021  13:37
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
233
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
8 декабря 2021  12:58
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
362
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
8 декабря 2021  10:14
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
286
Весь список