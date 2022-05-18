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В Самарской области обнаружили стало безнадзорных баранов

18 мая 2022 13:40
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В Самарской области обнаружили стало безнадзорных баранов

«Далеко-далеко на лугу пасутся ко..» - слова из старой детской песни можно отнести и к данной новости. Однако на лугу в одном из сёл региона появилось стадо не коров, а неопознанных баранов. 

Судя по всему, несколько барашков паслись на лужайке без присмотра, пастухов при них замечено не было. Неравнодушные местные жители решили найти хозяев животных. 

«Эти 12 как раз мои», - отшучивались в комментариях к посту местные жители. 

Также некоторые пользователи писали о пропаже еще нескольких животных:

«Пропали бараны в Титовке 5 взрослых и 1 маленький, цветами черные и белые и коричневые, кто видел или найдет, верните, приводите пожалуйста за вознаграждение».

Тем не менее, нашедшие баранов люди решили подойти к поиску хозяев ответственно - животных они отдадут только тем, кто сможет ответить правильно на несколько вопросов, касающихся стада, пишет ГТРК Самара. 

Фото: Чапаевск ВКурсе (ЧВК)/ vk.com

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