В Самарской области обнаружили стало безнадзорных баранов

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«Далеко-далеко на лугу пасутся ко..» - слова из старой детской песни можно отнести и к данной новости. Однако на лугу в одном из сёл региона появилось стадо не коров, а неопознанных баранов.

Судя по всему, несколько барашков паслись на лужайке без присмотра, пастухов при них замечено не было. Неравнодушные местные жители решили найти хозяев животных.

«Эти 12 как раз мои», - отшучивались в комментариях к посту местные жители.

Также некоторые пользователи писали о пропаже еще нескольких животных:

«Пропали бараны в Титовке 5 взрослых и 1 маленький, цветами черные и белые и коричневые, кто видел или найдет, верните, приводите пожалуйста за вознаграждение».

Тем не менее, нашедшие баранов люди решили подойти к поиску хозяев ответственно - животных они отдадут только тем, кто сможет ответить правильно на несколько вопросов, касающихся стада, пишет ГТРК Самара.

Фото: Чапаевск ВКурсе (ЧВК)/ vk.com