В Самарской области обнаружили стало безнадзорных баранов

«Далеко-далеко на лугу пасутся ко..» - слова из старой детской песни можно отнести и к данной новости. Однако на лугу в одном из сёл региона появилось стадо не коров, а неопознанных баранов.
Судя по всему, несколько барашков паслись на лужайке без присмотра, пастухов при них замечено не было. Неравнодушные местные жители решили найти хозяев животных.
«Эти 12 как раз мои», - отшучивались в комментариях к посту местные жители.
Также некоторые пользователи писали о пропаже еще нескольких животных:
«Пропали бараны в Титовке 5 взрослых и 1 маленький, цветами черные и белые и коричневые, кто видел или найдет, верните, приводите пожалуйста за вознаграждение».
Тем не менее, нашедшие баранов люди решили подойти к поиску хозяев ответственно - животных они отдадут только тем, кто сможет ответить правильно на несколько вопросов, касающихся стада, пишет ГТРК Самара.
Фото: Чапаевск ВКурсе (ЧВК)/ vk.com