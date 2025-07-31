В Самарской области до вечера 31 июля объявили НМУ 1 степени опасности

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В Самарской области действует особый режим. Он связан с погодными явлениями.

«До 19:00 31 июля в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Для отдельных источников выбросов в Тольятти, Жигулёвска, поселке Винтай объявляются НМУ 1 степени опасности», — сообщили в Приволжском УГМС.

Синоптики передали предупреждения на следующие предприятия:

Тольятти — ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «ТОАЗ» (Поволжское шоссе 32), АО «ТОАЗ» (Поволжское шоссе 9), ООО «Тольяттикаучук», ООО «Фосфор-Транзит», АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», АО «ФОСФОХИМ», «ТЭЦ ВАЗа» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», ООО «СВХК», «Тольяттинская ТЭЦ» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», ООО «АВК» (Поволжское шоссе 7), ООО «ЗИП», КИАД АО «АВТОВАЗ» с. Сосновка, ООО «ДСК», АО «Самаранефтепродукт»;

Жигулевск — АО «АКОМ им. Н. М. Игнатьева»;

поселок Винтай — ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ».

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности объявляются, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых загрязняющих веществ выше 1 ПДК (предельно допустимой концентрации). При I режиме НМУ специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься спортом в крытых комплексах, а также выезжать в загородную зону с более благоприятными метеорологическими условиями.

В народе такие метеорологические условия называют режимом «черного неба». Так обыватели характеризуют дни, когда метеорологи прогнозируют наступление штиля и отсутствие осадков. При такой погоде в воздухе начинают накапливаться загрязняющие вещества (которые в другой ситуации разносит ветер или прибивает к земле дождь). Сами синоптики формулировок «черное небо» не используют, пишет 63.ру.