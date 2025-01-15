В Самарской области до конца января будет пасмурно и снежно

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Синоптики рассказали, какая погода установится в регионе в ближайшие две недели.

Январь в этом году не радует жителей губернии солнцем. До конца месяца, по данным портала Gismeteo, прогнозируется только два дня, когда светило покажется из-за облаков - 21-го и 25-го числа.

В остальное время будет пасмурно и снежно. Температура воздуха в основном будет держаться в пределах -1…-4 °C в светлое время суток и -3…-6 - в темное.

Морозы до -10...-13°C, а местами и до -18°C, ожидаются ночью 17 января, а также после 28-го числа и до конца месяца, пишет Сова.