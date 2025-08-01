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В Самаре состоялось обсуждение будущего водных ресурсов региона. Эксперты и заинтересованные стороны собрались за круглым столом, чтобы наметить пути реализации целей, которые ставит перед собой федеральный проект «Вода России», созданный по указу Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В ходе дискуссии экспертов, представителей власти и общественности, обсудили результаты и планы региона на 2025-й и ближайшие 3 года. Врио замминистра природных ресурсов и экологии Самарской области Максим Шаго отметил, что расчистка водных объектов реализуется по нацпроекту и областной госпрограмме. За последние 5 лет выполнены работ по расчистке 4,5 км русла реки Ташелка, 6,25 км русла реки Сускан в селе Нижнее Санчелеево, расчистка в Лопатино 2,2 км русла реки Подстепновка. Такие мероприятия проводятся для улучшения экологических показателей и защиты экономики и населения Самарской области от подтоплений. В 2025 году региональное минприроды завершает расчистку самарских озер Старицы Дубовый Ерик и ведет проектирование расчистки русла реки Крымза в Сызрани, пруда Школьный в Шигонском районе, озера Приказное в Нефтегорском районе, пруда Барский в Шигонах. Расчистка планируется в ближайшие три года за счет средств областного и федерального бюджетов.

По федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» продолжается расчистка русла реки Сызранка. В прошлом году завершился I этап, благодаря которому специалисты расчистили почти 2 км русла площадью более 40 гектаров. Реку почистили от донных отложений и убрали лишнюю растительность. До 2027 года расчистят еще более 33 гектаров.

«Сейчас уже получаем обратную связь от жителей. Если раньше воды практически не было видно из-за сплошного камыша, то сегодня стало заметно больше лебедей и уток, увеличилось количество рыбы – для восстановления биобаланса в прошлом году в Сызранку выпустили почти 300 тысяч мальков сазана и стерляди. Здесь так же проводят тренировки спортсмены водно-гребной базы, которые и стали инициаторами расчистки несколько лет назад. Работы планируем завершить в 2027 году. Затем в планах проектирование и расчистка русла реки Сок в границах Старосемейкино по нацпроекту – 2,6 км», – прокомментировал Максим Шаго.

При этом он отметил, что наш регион богат на водные объекты. Так, на территории Самарской области находится более 220 водотоков общей протяженностью более 6 500 километров. Длина одной только Волги, которая протекает на территории региона, составляет 340 километров. Потому впереди еще очень много работы.

Также в рамках федерального проекта «Вода России» проводится и одноименная акция, которая объединяет сотни волонтеров и неравнодушных жителей. Исполняющий обязанности руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды Самарской области Андрей Ардаков рассказал, что в этом году на территории региона будет реализовано 235 мероприятий акции. Все они направленны на оздоровление водоемов и очистку прибрежных зон от мусора. Акция проводится не первый год, и на сегодняшний день очищено около 274 тысяч гектаров берегов водных объектов и вывезено свыше 420 кубометров мусора.

Большое внимание участники круглого стола уделили вопросу качества воды. Одними субботниками и мероприятиями по очистке водоемов его не решить. Андрей Ардаков подчеркнул, что эта проблема многофакторная.

«В том числе и по заказу нашего ведомства Гидромет ежегодно проводит мониторинг качества водоемов. Его результаты показывают, что в целом их состояние достаточно стабильное. По существующей на сегодняшний день градации водные объекты подразделяют на: чистые, загрязненные, очень загрязненные, грязные и очень грязные. Так вот, степень качества воды наших водных ресурсов из года в год варьируется на уровне от загрязненной до грязной», — подчеркнул Андрей Петрович.

При этом он отметил, что в настоящий момент наиболее проблемными водоемами являются реки Чапаевка и Падовка. Во многом их состояние зависит от погодных условий. Особенно плохо эти объекты «чувствуют» себя в засушливое время. С падением уровня воды увеличивается концентрация загрязняющих веществ. К тому же, вся вода с полей стекается в эти акватории.

«Кстати, результаты исследований качества воды нашего региона размещены в открытом доступе на сайте министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. Результаты представлены в докладе «Об экологической ситуации в самарской области за 2024 год». (/category/deyatelnost/ohrana_okr_sredbi/doklad_ob_eko_situatsii/)», – прокомментировал Ардаков.

В рамках нацпроекта и госпрограмм Правительство Самарской области реализует мероприятия, направленные на сокращение негативных воздействий загрязняющих веществ на окружающую среду: это и строительство очистных сооружений, и ликвидация объектов накопленного вреда. По линии минприроды в прошлом году было рекультивировано более 42 гектаров земли в Рождествено, загрязненной отходами спиртового производства. Сегодня это уже чистая территория с плодородным почвогрунтом, который не угрожает здоровью Волги.

О том насколько тяжело, а в некоторых случаях и бесполезно бороться с природными факторами рассказал заместитель директора по научной работе Института экологии Волжского бассейна Владимир Селезнев. Он озвучил проблему, актуальную для всех водоемов области. Большинство из водных объектов подвержены так называемому «цветению». Сегодня цианобактерии создают экологические риски и откровенно мешают развитию зон отдыха для жителей региона.

Андрей Ардаков также отметил, что проблема глобальная и присутствует на всем Волжско-Камском каскаде: «Основными причинами массового размножения бактерий являются благоприятные температурные условия и замедленное течение. Здесь невозможно решить вопрос в границах только одного региона. Необходима совместная работа всех субъектов с привлечением научного сообщества. Отмечу ещё один интересный факт – сине-зеленым водорослям 3,5 миллиарда лет, и благодаря их жизнедеятельности на Земле сформировалась атмосфера».

По словам Владимира Селезнева, цианобактерии или по-простому сине-зеленные водоросли выделяют в водную среду как органические, так и токсические вещества, оказывая тем самым негативное воздействие. В условиях глобального изменения климата эта проблема только нарастает. Повышение температуры воды способствует развитию бактерий. Так, за последние 50 лет в Самарском регионе поверхностная температура воды повысилась на 2 градуса. Во время цветения ситуация резко ухудшается, вода приобретает неприятный запах и ярко-зеленый цвет. Кроме того, нарушается кислородный режим, что очень часто заканчивается замором рыбы.

Внушительный блок вопросов коснулся деятельности общественных и волонтерских организаций. Сегодня их вклад в улучшение экологического состояния прибрежных зон водоемов Самарского региона сложно переоценить.

Руководитель управления природоохраны муниципального района Кинельский Александр Смирнов поделился тем, как местная власть и неравнодушные жители регулярно участвуют в субботниках и различных акциях по очистке от мусора береговой полосы. Экоактивисты привели в порядок и благоустроили целебный родник в селе Угорье. Ежегодно совместными усилиями очищается более 30 км прибрежной полосы.

В свою очередь руководитель проекта АНО «Чистые водоемы» Надежда Сергаева рассказала о значимости просветительской работы и акциях по раздельному сбору мусора. За всю историю своего существования общественная организация объединила более 1000 волонтёров, из которых более 300 человек – постоянные участники экологических мероприятий.

Открытый диалог позволил очертить круг существующих проблем и выработать стратегию дальнейшей работы по улучшению водной экологической среды. Участники круглого стола пришли к единому мнению о том, что ввиду широкого масштаба проблем, очень важно ранжировать их на главные и второстепенные. Обозримое будущее требует комплексной разработки научно-обоснованной программы решения водных проблем и создания благоприятной экологической среды.

Фото: Минприроды Самарской области