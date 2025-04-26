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В Самаре очистят от мусора оба берега Волги

26 апреля 2025 11:48
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В Самаре очистят от мусора оба берега Волги

На водоемах Самары наведут чистоту в преддверии летнего сезона. Для этого департамент городского хозяйства объявил тендер на поиск подрядной организации.

Победитель аукциона будет обслуживать обе береговые полосы Волги, Самарки, Татьянки. Он приступит к своим обязанностям 20 мая, а закончит в конце октября.

Сначала подрядчик очистит от мусора вверенные ему территории. А после этого для поддержания порядка организуют централизованный сбор и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения. Для этого в границах Самары на правом берегу Волги установят сборно-разборные площадки, а на левом берегу установят бункера-накопители.

Изначальная цена контракта была 22 миллиона рублей. Судя по данным госзакупок, подрядчика уже выбрали, но до окончательного заключения контракта победителя тендера обычно не объявляют, пишет 63.ру. 

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