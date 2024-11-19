V Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» приглашает самарцев

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Участвовать просто:

1) расскажи в ролике об экопривычках твоей семьи и отправь заявку в номинацию «Экосемья»

2) проведи акцию или флешмоб на тему природы — запиши ролик в номинацию «Экосоюз»

3) покажи свое небезразличное отношение к окружающей среде с помощью творчества в номинации «Экология — души»

4) посвяти спектакль теме экологии или проведи экоурок в классе для номинации «Экопросвещение»

5) разработай свое экоисследование и запиши видео в номинацию «Экопроект»

6) рисуй и фотографируй — отправляй творческие работы в номинации «Экофокус» и «Экорисунок»

7) расскажи о своих путешествиях в номинации «Экотуризм»



Все участники получат грамоты, а победители — крутые призы!



Количество работ неограниченно. Здесь ждут ваши заявки — https://vk.cc/csdmGs до 1 апреля