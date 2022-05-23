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В этом году в Самарской области запланированы к сдаче 8 объектов очистных сооружений канализации

23 мая 2022 16:48
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На сегодняшний день в регионе введены в эксплуатацию 5 объектов.

Все поволжские регионы России ежегодно 20 мая отмечают День Волги.

Главная артерия страны являясь ценным природным ресурсом и сейчас испытывает на себе колоссальную нагрузку от воздействия человека. Уменьшить ее призван федеральный проект «Оздоровление Волги». Он предусматривает целый ряд мер по сокращению сброса неочищенных сточных вод в реку путем модернизации, реконструкции очистных сооружений и строительству новых.

С момента запуска федерального проекта в 2018 году в субъектах Российской федерации, участвующих в его реализации, было построено и модернизировано 69 очистных сооружений канализации. Благодаря этому, объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод снизился на 690 млн м3 в год.

«Все принимаемые нами меры направлены на сохранение и восстановление реки Волги в интересах нынешнего и будущих поколений россиян. К началу 2022 года прирост мощности очистных сооружений по результатам реализованных мероприятий федпроекта «Оздоровление Волги», обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, составил 760 млн м3 /год нарастающим итогом с начала реализации проекта», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В 2021 году были завершены работы по строительству и модернизации 18 очистных сооружений в Республике Татарстан, Чувашской Республике, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Ярославской, Самарской и Нижегородской областях, и в г. Москве. Общая мощность введенных объектов составляет более 560 млн м3/год.

На 2022 год запланирован ввод 29 объектов (нарастающим итогом с 2019 года – 98 объектов), что позволит снизить объем неочищенных сточных вод в реку Волга еще на 153,4 млн м3/год.

Самарская область в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» участвует с 2019 года. За пять лет, до 2024 года, запланировано реализовать 28 мероприятий в 10 городских округах и 4 муниципальных районах Самарской области (Елховский, Волжский, Нефтегорский и Безенчукский).

На сегодняшний день в регионе введены в эксплуатацию 5 объектов. Выполнена реконструкция канализационных очистных сооружений в Жигулевске и в селе Богатырь (г.о. Жигулевск). Построены городские канализационные очистные в Октябрьске. На ГОКС г.Самара построена станция УФ-обеззараживания очищенных сточных вод, что исключило сброс хлорорганических соединений в Волгу. Следующим этапом на ГОКС планируется выполнить реконструкцию комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов производительностью 640 тыс.м3/сут.

Прошла и 2-я очередь реконструкции сооружений канализации Сызрани. Отметим, что этот проект стал победителем Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер - Экология» в номинации «Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты».

В данное время в регионе в работе еще 10 объектов водоотведения. Восемь из них планируется ввести в эксплуатацию в этом году, что позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в Волгу на 19 млн куб. м в год. В 2023 году намечены к строительству и реконструкции еще 4 объекта: в Тольятти, Чапаевске, Безенчуке и в селе Приволжье. Проекты находятся в разработке.

«Впереди громадный объем работ, результат от которых наилучшим образом скажется не только на состоянии Волги, но и на экологической ситуации в регионе в целом. А это одна из наших первостепенных задач, поставленных губернатором области Дмитрием Азаровым», - подчеркивает министр энергетики и ЖКХ Самарской области А.М. Мордвинов.

 

Фото:   депаратмент информационной политики СО

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