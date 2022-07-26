Три КАМАЗа мусора собрали самарские волонтеры с острова Коровий

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На острове Коровий завершился экологический волонтерский лагерь. Участники убирали береговую линию острова от скопившегося там за десятилетия наплывного мусора. Добровольцы прошли порядка 3 км вдоль берега и собрали 30-35 кубометров отходов, что равно трем груженым КАМАЗам.

Участников было 44 человека, многие приехали с детьми. Лагерь позволил совместить приятное с полезным – и порядок навести на острове, и пожить в палатках на свежем воздухе.

Лагерный быт был устроен просто – подъём, занятия спортом, завтрак, уборка мусора, обед, отдых, вновь занятия по душе, ужин, коллективные посиделки и песни у костра. «Обязательным был только трудовой подвиг, всё остальное по желанию, - рассказывает организатор и руководитель проекта АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов. – Смена длилась 8 дней вместо запланированных семи. Слои мусора оказались столь масштабными, что собираемый объём никак не позволял двигаться быстрее. Радует то, что вторичного сырья оказалось намного больше, чем обычно – примерно 60% от общего объема».

АНО «Чистые водоемы» проводит как длительные экологические волонтерские лагеря, так и однодневные экологические выезды в места наибольшего скопления отходов в рамках проекта, поддерживаемого Фондом президентских грантов. «Чистые водоемы» выигрывает конкурс в четвертый раз. Сейчас рассчитывают и на поддержку региональных властей – заявка находится на рассмотрении.

«Общество становится более ответственным, - говорит Денис Стукалов. - Наплавного мусора, который мы убираем, становится ощутимо меньше. В тех местах, где мы уже убирались, новые накопления не происходят».

Сейчас экологическая повестка не оставляет равнодушным никого – ни общество, ни власть. Каждый на своем уровне пытается внести вклад в здоровье природы своего региона и всей планеты в целом.

«Сегодня тема экологии является крайне актуальной и важной, - отмечает первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель организационного комитета конкурса Сергей Кириенко. - Что особенно радует — очень актуальной и важной для молодежи. Вопрос охраны окружающей среды, вопрос того, как мы относимся к собственной планете, вопрос о том, как мы не только можем минимизировать ущерб, но и участвовать в его восстановлении, является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных поколения Z волнует вопрос экологии».

В Камчатском крае с 29 августа по 4 сентября пройдет второй этап форума «Экосистема. Заповедный край». Форум соберет молодежь, которую волнует экологическое состояние нашей страны. Участники обменяются практиками в области охраны окружающей среды, придумают, как повысить экологическую грамотность и экологическую культуру среди молодежи.

«Мы в Правительстве проводим системную работу, - говорит заместитель председателя Правительства Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета Виктория Абрамченко. - Очень важно не отпускать это направление, работать в треке нормативно-правового регулирования, технологий. Сейчас прорабатываем платформу «Знай Наших»: нам важно отработать отечественные технологии и не зависеть больше от геополитической ситуации, обеспечить все начатые инициативы».

Заявки на форум принимают до 29 июля. Поучаствовать в форуме могут лидеры НКО и проектов в сфере экологии, активисты экологических движений, молодые ученые, деятели креативных индустрий и медиа в «зеленой» повестке, участники школьных экологических отрядов. Общее количество участников форума в 2022 году – около восьми тысяч человек.

Фото: соцсети