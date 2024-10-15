Среднестатистический россиянин оставил после себя 322 кг мусора в 2023 году

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По результатам 2023 года среднестатистический житель России оставил после себя 322,3 кг мусора, что на 3,1% больше, чем в 2022 году. Общий объем генерируемого в стране бытового мусора увеличился на 1,3 млн тонн, достигнув 47,2 млн тонн.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании "Финэкспертиза", основанное на данных Росприроднадзора. "Рост массы коммунальных отходов на 3% напрямую связан с ростом потребительской активности, а она в свою очередь – с уровнем доходов граждан", — пояснила такую статистику глава компании Елена Трубникова.

Она напомнила, что в 2023 году реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 5,4%. Оборот розничной торговли за год вырос на 6,4%, а продажи через маркетплейсы, из-за которых в мусор попадают большие объемы упаковочных материалов – почти в два раза.

Ситуация с мусором значительно отличается от региона к региону. Наибольшее количество мусора на душу населения выбросили в Магаданской области — 646,3 кг, следом идут Адыгея (605,8 кг) и Новгородская область (501,7 кг). Наименьшие показатели зафиксированы в Бурятии (127,2 кг), Хакасии (153,3 кг) и Туве (204,3 кг). Московская агломерация заняла 12-е место по объему отходов: 410 кг мусора в среднем на одного жителя.

По мнению опрошенных агентством экспертов увеличение объемов отходов не обязательно влечет за собой экологический ущерб, если действуют эффективные инфраструктурные решения. В 2023 году Росприроднадзор запустил 11 установок для утилизации и переработки отходов и 17 предприятий и полигонов. Обработка отходов стала наиболее затратной статьей природоохранной деятельности с расходами 440,3 млрд рублей.

В исследовании "Финэкспертизы" отмечается, что государство пытается решать проблему роста объемов коммунальных отходов через реформирование системы расширенной ответственности производителей, пишет Смотрим.