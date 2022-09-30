Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в экологической акции «Зеленая Россия»

58

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области приняли участие в экологической акции «Зеленая Россия».

Акция проводилась совместно с сотрудниками Специального управления ФПС №39 МЧС России, работниками ПАО НК "Роснефть", при поддержке Общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия" и Департамента городского хозяйства Самары.

В Промышленном районе Самары вдоль берега реки Самара участники мероприятия провели уборку территории.

Общими усилиями на месте проведения субботника было собрано и вывезено более 40 мешков мусора.

Каждый участник мероприятия внес свой вклад в благоустройство родного города и защиту окружающей среды.

Целью экологического субботника «Зеленая Россия» является объединение всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, формирования бережного отношения к природе и привлечения внимания общественности к проблемам экологического состояния страны.

Фото: ГУ МЧС СО