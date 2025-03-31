Самару накроет сильная магнитная буря

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В Самаре местных жителей предупредили о приближении сильных магнитных бурь в начале апреля. Горожанам рекомендуют подготовиться заранее, об этом сообщили в сервисе my-calend, пишет Самара-КП.

- Первая магнитная буря накроет региональную столицу 1 апреля, ее сила будет колебаться от 2 до 4 баллов. С 3 по 6 апреля ожидается серия магнитных бурь. В эти дни горожанам рекомендуют больше времени проводить на улице, стараться снизить потребление алкоголя и меньше нервничать, - отмечают специалисты.

В период изменения геомагнитной обстановки метеочувствительные самарцы могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, скачками давления и обострением хронических заболеваний.