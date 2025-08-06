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Самарцев приглашают к переписи воробьев
Самарцев приглашают к переписи воробьев
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Самарцев приглашают к переписи воробьев

6 августа 2025 09:09
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Самарцев приглашают к переписи воробьев

С 9 по 17 августа приглашаем к участию в летнем сезоне ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ ВОРОБЬЁВ «Воробьи на кустах». Начало приема анкет с наблюдениями будет открыто с 9 августа.

В последнее время во многих странах мира отмечается снижение численности воробьёв. Реальная причина до сих пор не ясна. В нашей стране необходимо проводить масштабные и системные отслеживания численности воробьёв для понимания ситуации и анализа изменений. Давайте поможем специалистам собрать конкретные сведения о численности воробьёв во всех регионах России. Это позволит понять состояние популяций, выявить причины сокращения и определит способы как исправить ситуацию.

 КАК УЧАСТВОВАТЬ

С 9 по 17 августа 2025 найти воробьиный куст и/или посчитать количество встреченных во время прогулки воробьёв, сфотографировать наблюдение на каждой точке встречи, определить и запомнить координаты места встречи и ответственно внести ВСЕ эти данные на сайт мероприятия vorobey.nbud.ru ☀ .
Если хотя бы одно наблюдение успешно пройдет модерацию, то из личного кабинета можно запросить сертификат для себя и всех членов своей команды. При командном участие наблюдения НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ с других аккаунтов.

 По итогам Переписи будет опубликован РЕЙТИНГ вовлечённости РЕГИОНОВ по номинациям: число воробьёв, число участников; число точек наблюдений. Будьте активны, поддерживайте свой регион!

Перепись проводится ежегодно в два сезона. Следующий будет проходить с 7 по 15 февраля 2026 года.

Подробнее: vorobey.nbud.ru/

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