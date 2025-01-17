Я нашел ошибку
Главные новости:
Приглашают на мастер-класс лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и всех желающих познакомиться с этим видом спорта.
В Самарской области пройдет мастер-класс по баскетболу на колясках
Самарскую область накроет сильный туман
Самарскую область накроет сильный туман
Две сильные вспышки произошли на Солнце
Две сильные вспышки произошли на Солнце
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Сызрань переходит на новую модель рынка тепловой энергии
Сызрань переходит на новую модель рынка тепловой энергии
В Калифорнии произошел пожар на одной из самых мощных аккумуляторных электростанций
В Калифорнии произошел пожар на одной из самых мощных аккумуляторных электростанций
В Алексеевском районе в ДТП пострадали трое
В Алексеевском районе в ДТП пострадали трое
В Самаре не освоили деньги на ремонт во Дворце культуры на площади им. Кирова
В Самаре не освоили деньги на ремонт во Дворце культуры на площади им. Кирова
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.38
-0.43
EUR 105.81
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарскую область накроет сильный туман

17 января 2025 14:00
99
Самарскую область накроет сильный туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 18.01.2025 местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 метров и менее».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025, 11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Общество
154
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025, 18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года. Политика
563
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025, 13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
 В этом году мероприятие состоится в 43-й раз. Спорт
409

В центре внимания
Самарскую область накроет сильный туман
17 января 2025  14:00
Самарскую область накроет сильный туман
84
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025  11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
154
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025  18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
562
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025  13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
409
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025  12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
416
Весь список