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Самарские лесоводы начали готовить посадочный материал для лесовосстановительных работ в регионе

30 марта 2023 14:17
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Когда почва прогреется до необходимой температуры, маленькие деревца высадят в лесу на участках, пострадавших от пожаров и засухи.

Самарские лесоводы начали готовить посадочный материал, предназначенный для лесовосстановительных работ в регионе.

Выкапывать посадочный материал нужно правильно — извлекать из земли аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Потом корни саженцев окунаются в глиняную болтушку. Это делают, чтобы уберечь их от высыхания и повреждений. За тем саженцы в ожидании посадки помещаются в снеговую кучу, чтобы они раньше времени «не проснулись», и не началось сокодвижение.

Когда почва прогреется до необходимой температуры, маленькие деревца высадят в лесу на участках, пострадавших от пожаров и засухи.

«Наша бригада из 8 человек ведет выкопку саженцев для дополнительной высадки на Мусорском участке. Работать будем в течение нескольких дней. Одновременно в местах посадки были подготовлены площади, произведена расчистка и вспашка»,- рассказывает начальник участка «СамараЛес» Алексей Крапивкин.

С высадкой саженцев на «постоянное место жительства» работа лесоводов не заканчивается. Несколько раз в год проводится агротехнический уход — механическая прополка. Специальная машина подрезает траву по краям борозды. Кроме того проводится постоянный мониторинг состояния саженцев.

Руководитель Ставропольского управления «СамараЛес» Андрей Брыкин рассказал, что общая площадь Федоровского питомника составляет 36 га, он рассчитан на производство 5 млн. саженцев в год.

«Но это не значит, что каждый год мы выращиваем именно столько. Все зависит от потребностей. Если случаются крупные пожары, как в 2010 году в Тольятти или в позапрошлом году в Борском районе, то меняются и наши задачи. Сеем и выращиваем в соответствие с государственным заказом, — отметил руководитель. У нас пятипольный севооборот. Сейчас мы сеем посадочный материал в среднем на площади 2,5 гектара ежегодно. В этом году кроме Ставропольского района наш посадочный материал будет высаживаться в Кинельском, Шигонском, Сызранском районах», — пояснил Андрей Брыкин.

В последние годы территория питомника увеличилась в 2 раза. Особая гордость — выкопанный на территории пруд глубиной 4,5 метра.

Вода для капельного полива поступает в систему из собственной артезианской скважины. Перед поливом она прогревается до температуры окружающей среды, чтобы не переохладить маленькие деревца.

Лесовосстановление – одно из приоритетных направлений нацпроекта «Экология». Основная задача – увеличить лесистость региона с 13 до 25 %, сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба минлесхоза Самарской области

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