Погода в июле будет аномальной для многих регионов России

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Июль станет для многих жителей России символом плохой погоды. Так, в некоторых центральных частях страны среднесуточная температура воздуха будет ниже обычного, причем вероятность дождей сильно возрастет. Об этом в своем материале рассказали "Известия".

Южная часть России в середине лета будет страдать от пожаров, которые будут возникать из-за засухи и высоких температур.

"В европейской части России и на юге, в частности в Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях, прогнозируется засушливый июль с дефицитом осадков и высокими температурами", – говорится в материале.

Пожары так же, как и в предыдущие месяцы, продолжат происходить в Сибири и на Дальнем Востоке. В мае площадь пожаров превысила 600 тысяч гектаров, а в некоторых регионах, например в Бурятии и Забайкалье, даже ввели режим ЧС.

Кроме того, не пройдут Центральную часть России и Урал перепады атмосферного давления, которые на фоне смены циклонов и антициклонов будут частым явлением. От привычных летних значений колебания давления в 740 мм ртутного столба уровень понизится примерно до 730–731 мм, что сильно скажется на ощущениях метеочувствительных людей.

Сезон мошкары не даст покоя в июле жителям ХМАО, а вот россиянам, которые живут близ Волги и Дона, можно расслабиться, поскольку насекомых благодаря маловодью рек станет гораздо меньше уже к концу июня.