Несмотря на мороз, в Самарской области толщина льда на Волге по-прежнему невелика

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Об актуальной обстановке на реках региона рассказали в Приволжском УГМС.

На Волге в районе областной столицы наблюдается пониженный уровень воды: на 47 см меньше, чем многими годами ранее. Лед встал почти везде, однако местами можно заметить полыньи. На водохранилище в районе села Зольное - забереги. Толщина покрытия составляет 14-27 см, что почти в 2 раза меньше среднегодовых значений.

На малых реках лед встал полностью, однако на отдельных водоемах ледостав неполный и есть забереги. Толщина варьируется от 12 до 26 см.

Ситуация может измениться. В ближайшие два дня в губернии будет очень морозно, пишет Сова.